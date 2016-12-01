Комунальні послуги в Європі: найбільше платять у Данії, найменше – на Мальті (інфографіка)

В Європі найбільше за комунальні послуги платять у Данії. Данські господарства витрачають 29,3% базового доходу на оплату житла і води, електрики та газу. Про це свідчать дані Eurostat.

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Слідом за Данією йдуть Фінляндія (28,2%), Франція (26,4%), Швеція (26,0%), Чехія (25,9%) і Великобританія (25,6%).

Найменше за комунальні послуги платять жителі Мальти - 10,1%, Литви - 15,8%, Кіпру - 16,6%, Естонії - 18%, Болгарії, Португалії та Словенії (на 18,8%), а також Угорщини (19,1%).

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, середній відсоток платежу за комунальні послуги в Україні становить 9,79% від сукупного місячного доходу кожного домогосподарства, яке отримало субсидію.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройман заявляв, що домогосподарства, які отримують субсидію, будуть витрачати на оплату комунальних послуг не більше 20% сукупного доходу, а в середньому близько 15% доходу.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, кількість домогосподарств,які отримують субсидію, досягне свого прогнозного максимуму в 8,5 млн в опалювальному сезоні 2016-2017 років і почне поступово зменшуватися з наступного року завдяки підвищенню доходів. При цьому, за словами Розенка, необхідні витрати на фінансування субсидій можуть зрости в 2017 році до 52 млрд грн.

Зараз субсидії в Україні отримують близько 6,4 мільйона домогосподарств.