"Нагадує палац культури": журналісти показали елітну нерухомість віце-прем'єра Кириленка (фото, відео)

Із вікон будинку відкривається чудовий вид на Київ і його головні символи: Дніпро, Лавра і пам’ятник Матері-Батьківщині, передає Слідство.info.

Ціна на такі квартири, як у Кириленка, стартує сьогодні тут від 10 мільйонів гривень.

Також родина віце-прем'єра володіє будинком за 15 кілометрів від Києва – у селі Іванковичі Васильківського району. "Заміська резиденція колишнього міністра культури, а нині віце-прем'єра Кириленка всього в трьох-п'яти хвилинах пішки від центру села. З цього боку села живуть ті, в кого грошей вистачило не лише на будинок, але й на чималий шмат землі. Маєток віце-прем'єра не губиться на тлі сусідів. За розмірами і архітектурою він більше нагадує палац культури", - йдеться у розслідуванні журналістів.

Записана резиденція на дружину урядовця — Катерину Кириленко. Як зазначається у виписці з реєстру нерухомості, у 2013-му році вона отримала в подарунок п'ять ділянок землі у Іванковичах. Разом ділянки утворюють єдиний масив на майже 80 соток.

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"Площа будинку понад 900 квадратних метрів. За ним — штучна водойма. Далі — ділянка розширюється. Потім її перетинає струмок із двома містками. За ним земля піднімається кількома штучними ярусами зі сходами. І так до самого лісу, межа із яким прикрашена висадженими по периметру ялинками", - розповідають журналісти.

Навіть, якщо не рахувати послуги ландшафтного дизайнера — і будинок і земля коштують чимало, каже Дени Седаков, експерт із нерухомості: "Я б оцінив ну тисяч у п'ять доларів за сотку. У тринадцятому році таке могло коштувати. Відповідно там близько 400 тисяч доларів за ділянку. Така орієнтовна ціна на 2013-й рік".

Ім'я дарувальника такого коштовного подарунку дружині Кириленка невідоме. А сам віце-прем'єр відмовляється коментувати це.