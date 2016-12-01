У Києві листопадові платіжки за тепло у будинках без лічильників будуть розраховані за новою методикою

Про це повідомив на прес-конференції заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

«За листопад для будинків, де поки що не встановлені лічильники чи немає технічної можливості їх встановити, нарахування будуть проведені за новим алгоритмом. Кияни отримають платіжки з такими показниками нарахування за опалення, які отримують 90% киян, які проживають у будинках, де лічильники є», - сказав Пантелєєв.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада багато мешканці Києва отримали платіжки за послуги центрального опалення від компанії «Київенерго» з рахунками, суми яких, за оцінками споживачів, перевищують норму споживання теплової енергії за два тижні жовтня. За словами багатьох жителів столиці, суми в платіжках дорівнюють місячній нормі споживання тепла.

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«Київенерго» пояснило високі рахунки за опалення для будинків без будинкового приладу обліку теплової енергії методикою, прийнятою Кабінетом міністрів (постанова №1057), згідно з якою тариф розраховується з прив'язкою до середньомісячної температури і кількості днів опалювального періоду.

Голова НКРЕКП Дмитро Вовк погрожує штрафами та адміністративною відповідальністю облгазам і теплокомуненерго в разі, якщо вони не інформуватимуть населення про можливість отримання субсидій та розстрочки за платежами.