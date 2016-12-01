Нацкомісія хоче підвищити тарифи на тепло для бюджетних установ на 22%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має намір підвищити тарифи на тепло для бюджетних установ у середньому на 22% - до 1345 грн/Гкал з 1105 грн/Гкал.

Читайте такожУряд затвердив нову систему оплати за тепло в будинках без лічильників - платитимуть як сусіди з лічильниками

Відповідний проект постанови опублікований на сайті комісії.

Відповідно до документа, тарифи на тепло для інших споживачів (крім населення) планується також підвищити в середньому на 22% – до 1225 грн/Гкал з 1001 грн/Гкал.

При цьому тарифи для релігійних організацій залишаються незмінними.

«У зв'язку із зміною ціни на природний газ, тарифів на виробництво теплової енергії на власних ТЕЦ, АЕС, когенераційних установках, електроенергію... було визначено тарифи на теплову енергію шляхом коригування окремих складових тарифів», - йдеться в обгрунтованій частини проекту.

Також на сайті комісії опубліковано проект постанови про підвищення тарифів на послугу центрального гарячого водопостачання для всіх категорій споживачів (крім населення).

Ці проекти постанови комісія планує розглянути в п'ятницю, 2 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, на тлі встановлення з 1 травня єдиної ціни на природний газ для населення в 6 879 грн/тис. куб. м підвищила з 1 липня тарифи на централізоване теплопостачання і гарячу воду в Україні в середньому на 75-90%.

Політику поетапного підвищення тарифів в Україні почав уряд Арсенія Яценюка, який ставив перед собою завдання навести лад у комунальній сфері, а також вирівняти комунальні платежі й вартість енергоносіїв. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015 по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняв рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла і світла.

У той же час влада запровадила систему субсидування найвразливіших категорій громадян в країні. Зараз це близько 5,8 млн сімей.

НКРЕКП з липня майже вдвічі підвищила тарифи на теплопостачання. Наприклад, вартість 1 Гкал тепла від компанії «Київенерго» для споживачів збільшилася з 657,24 грн до 1416,96 грн.