В Україні підвищили тарифи на тепло для всіх споживачів, крім населення

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на тепло для бюджетних установ у середньому на 22% - до 1345 грн/Гкал з 1105 грн/Гкал.

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Відповідне рішення комісія одноголосно підтримала на засіданні 2 грудня.

Тарифи на тепло для інших споживачів (крім населення) зростуть також у середньому на 22% – до 1225 грн/Гкал з 1001 грн/Гкал.

У комісії зазначили, що прийняття цього рішення зумовлено зміною ціни на природний газ, тарифів на виробництво теплової енергії на власних ТЕЦ, АЕС, когенераційних установках, електроенергію.

Окрім цього, комісія підвищила тарифи на послугу центрального гарячого водопостачання для всіх інших категорій споживачів, крім населення.

Так, наприклад, тариф "Київенерго" на послугу центрального гарячого водопостачання для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) зросте на 20,1% – до 73,87 грн, а для релігійних організацій – на 0,3%, до 40,6 грн.

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У прес-службі комісії зазначили, що такі зміни наберуть чинності після офіційного опублікування в газеті «Урядовий кур'єр».

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, на тлі встановлення з 1 травня єдиної ціни на природний газ для населення в 6 879 грн/тис. куб. м підвищила з 1 липня тарифи на централізоване теплопостачання та гарячу воду в Україні в середньому на 75-90%.

Політику поетапного підвищення тарифів в Україні почав уряд Арсенія Яценюка, що ставив перед собою завдання навести лад у комунальній сфері, а також вирівняти комунальні платежі та вартість енергоносіїв. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015 по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняв рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та світла.

Водночас влада запровадила систему субсидування найбільш вразливих категорій громадян в країні. Зараз це близько 5,8 млн сімей.

НКРЕКП з липня майже вдвічі підвищила тарифи на теплопостачання. Наприклад, вартість 1 Гкал тепла від компанії «Київенерго» для споживачів збільшилася з 657,24 грн до 1416,96 грн.