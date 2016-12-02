Компенсація кредиту на утеплення будинку становитиме від 20% до 50% - віце-прем'єр Зубко

Фонд енергоефективності буде компенсувати від 20% до 50% кредитних коштів, виділених на утеплення індивідуальних будинків та ОСББ з трьох пакетів енергоефективності.

Про це повідомили в прес-службі віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

"Щоб банки швидко видавали кредити, а Фонд енергоефективності – компенсації за цими кредитами, розроблено три пакети: "Легкий", "Комплексний", "Приватний". Пакети відрізняються оціночною вартістю робіт, терміном їх реалізації і зменшенням в результаті модернізації платежів за газ і комунальні послуги. Домовласник буде обирати пакет для отримання від 20% до 50% загальної вартості проекту", - цитує Зубко прес-служба.

Також повідомляється, що для отримання грошей від Фонду енергоефективності власникові будинку або ОСББ потрібно буде зібрати пакет документів: сертифікат енергоаудиту, документи для подання у банк. А після затвердження пакету з банком, треба буде підписати договір з будівельною компанією і після цього отримати банківський кредит. Лише по завершенні робіт, фонд виплатить компенсацію.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України закладає в державний бюджет на 2017 рік 400 мільйонів гривень на реалізацію програми з видачі населенню "теплих" кредитів, які будуть використані для покупки енергоефективних матеріалів і обладнання.

Програма видачі "теплих кредитів" почалася в квітні 2015 року. Тоді уряд ухвалив програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.