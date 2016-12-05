Комунальне підприємство Києва вкрало з бюджету міста 100 мільйонів - ДФС

Державна фіскальна служба виявила комунальне підприємство, посадові особи якого викрали з бюджету міста Києва 100 млн грн через конвертаційний центр, повідомила прес-служба ДФС.

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"Встановлено, що посадові особи одного з комунальних підприємств займалися розкраданням коштів, виділених з бюджету Києва. Гроші переводилися в готівку через транзитно-конвертаційну групу підприємств. ...Всього зловмисники підозрюються у розкраданні 100 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в результаті п'яти обшуків було виявлено та вилучено чорну бухгалтерію, первинну документацію та комп'ютерну техніку. Крім того, було встановлено місцезнаходження одного з фігурантів розслідування, який з початку року перебував у розшуку за підозрою у скоєнні тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою в особливо великих розмірах) Кримінального Кодексу.

"В ході проведення обшуку за місцем укриття зловмисника було вилучено шість одиниць незареєстрованої бойової та мисливської зброї та понад 200 одиниць боєприпасів", - йдеться в повідомленні.