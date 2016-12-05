У Великобританії сповільнилося зростання цін на житло

У Великобританії в листопаді 2016 року середня вартість будинків і квартир збільшилася на 4,4% за рік. Це стало найнижчим показником з січня 2016 року.

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За даними будівельної асоціації Nationwide, за листопад 2016 року ціни на житло у Великобританії зросли на 0,1%. Середня вартість нерухомості в країні становила €243 700, пише The Guardian.

Незважаючи на уповільнення темпів зростання цін, головний економіст Nationwide Роберт Гарднер вважає, що останнє листопадове підвищення знаходиться у цілому в руслі загальної тенденції позитивної динаміки з початку 2015 року. Зокрема, у жовтні 2016-го річне зростання становило 4,6%, передає Prian.ru.

На думку головного економіста компанії IHS Global Insight Говарда Арчера, в найближчій перспективі ціни на житло у Великобританії трохи підростуть. Тим не менш, у 2017 році вони «потраплять під зростаючий тиск» і можуть знизитися приблизно на 2%.