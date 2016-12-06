Продаж нерухомості на Кіпрі злетіли майже на 50% за рік

За даними Земельного регістру, з цих 651 договорів на купівлю нерухомості 463 (71%) були укладені місцевими жителями, а 188 (29%), - іноземцями, пише Prian.ru.

"За виключенням Фамагусти, де продажі впали на 42% за рік, купівельна активність збільшилася по всіх містах країни. Лідирував у цьому відношенні Лімассол (+82%), за ним слідують Нікосія (+43%) та Ларнака (+3%)", - йдеться в повідомленні.

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За перші 11 місяців 2016 року продажу нерухомості на Кіпрі зросли до 5 929 угод, або на 34% порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Купівельна активність збільшилася на 48% в Лімасолі, на 28% в Фамагусте, Нікосії та Пафосі, на 24% в Ларнаці.

Продажу нерухомості іноземцям у листопаді 2016-го зросли на 31% за рік до 188 угод. За винятком Фамагусти, де купівельна активність нерезидентів впала на 42%, вона збільшилася у всіх регіонах країни. Лідирували за цим показником Лімассол (+82%), Пафос (+74%), Нікосія (+43%) та Ларнака (+3%).