Мінрегіон має намір змінити 22 будівельні норми

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства має намір змінити 22 будівельні норми (ДБН) для відповідності сучасним стандартам до кінця 2017 року.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе у коментарі УНІАН.

«Треба впроваджувати нові або змінювати старі будівельні норми. Ми підготували список із 22 будівельних норм, які хочемо змінити до кінця 2017 року. Готуються проекти нових норм, тому що час змушує їх змінювати. Наприклад, потрібно скасувати наявність у високоповерхових будинках сміттєпроводів, а також адаптувати будівельні норми під сучасні технології», - сказав заступник міністра.

Парцхаладзе також зазначив, що міністерство готове до співпраці і буде враховувати громадську думку і рекомендації з поліпшення державних будівельних норм.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року новим заступником міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ призначений Лев Парцхаладзе. Віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко визначив пріоритетні завдання, якими займеться Парцхаладзе на новій посаді, а саме - дерегуляція та усунення корупції в будівельній сфері, упорядкування системи державних будівельних норм згідно з міжнародними практиками, а також залучення інвестицій.