В Україні подорожчали будівельні роботи

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-жовтні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросли на 9,1%, повідомляє Державна служба статистики України.

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За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 15,8%. Найменше збільшилася вартість робіт у сфері будівництва транспортних споруд - на 6,1%.

При цьому вартість БМР в жовтні 2016 року порівняно з вереснем зросла на 1,2% (у вересні вартість щодо серпня зросла на 1%).

Найбільше зростання цін на БМР у жовтні зафіксовано у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач - на 1,7%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в січні-вересні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросли на 9,3%.

У 2015 році ціни на БМР зросли на 27,1% порівняно з 2014 роком, а в 2014 році порівняно з 2013 роком - на 9,5%.