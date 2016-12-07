В Україні можуть спростити продовження договору оренди землі для будівель, які введені в експлуатацію

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства має намір спростити процедуру продовження договору оренди землі для будівель, які введені в експлуатацію.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе у коментарі УНІАН.

«За сьогоднішнім законодавством, щоб продовжити договір оренди необхідно пройти сесію міськради, яка не може забрати землю під будинком, але потрібно пройти багато комісій і процедур, а це не один місяць і, відповідно, можливість корупції. Ми маємо намір спростити процедуру продовження договору оренди для будівель, які введені в експлуатацію і дати можливість укладати договори адміністрації», - сказав заступник міністра.

Парцхаладзе зазначив, що міністерство хоче зробити земельне законодавство більш гнучким для галузі будівництва в цілому, щоб залучити інвесторів і піти від корупційних схем.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року новим заступником міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ призначений Лев Парцхаладзе. Віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко визначив пріоритетні завдання, якими займеться Парцхаладзе на новій посаді, а саме - дерегуляція та усунення корупції в будівельній сфері, упорядкування системи державних будівельних норм згідно з міжнародними практиками, а також залучення інвестицій.