В Держенергоефективності повідомили, на що беруть "теплі" кредити більшість українців

Більшість українців беруть "теплі" кредити на заміну старих вікон на вікна з енергозберігаючим склом в рамках урядової програми енергоефективності.

Про це на запит УНІАН повідомила прес-служба держенергоефективності.

"67% фізичних осіб залучили кредитні кошти на заміну вікон на нові з енергозберігаючим склом. Кошти на матеріали по теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, фундаменту освоїли майже 17% учасників програми, а 13% домогосподарств зацікавилися заміною газових котлів на твердопаливні", - повідомили в прес-службі.

Також повідомляється, що 51% ОСББ-учасників програми залучили гроші на заміну вікон у під'їздах багатоповерхівок, а більше 10% - на установку вузлів обліку води і тепла.

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Згідно з повідомленням, з моменту старту програми її учасниками стали більше 206 тисяч українських сімей, які залучили 2,7 мільярда гривень, а уряд відшкодував понад 1,1 мільярда гривень. Кредити на твердопаливні котли оформило більше 10 тисяч домогосподарств на суму 322,8 мільйона гривень, а на енергоефективні матеріали та обладнання - понад 146 тисяч сімей на суму 2,3 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, банки з жовтня відновили видачу "теплих" кредитів на придбання фізособами енергоефективних матеріалів і устаткування з 35-процентним відшкодуванням, яку з липня тимчасово зупинили, оскільки державних коштів, передбачених на ці цілі, вистачило для виплати компенсації лише за кредитами, виданими до 5 липня.