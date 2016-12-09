На Дніпропетровщині тисячі людей залишились без опалення

У Дніпропетровській області майже 10 тисяч людей залишились без опалення у селі Аули та в одному із мікрорайонів міста Кам’янське, йдеться в сюжеті «Сніданку з «1+1».

Зазначається, що опалення людям вимкнули у зв'язку з тим, що з настанням морозів комунальники почали ремонт центрального трубопроводу.

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Наразі в будинках, які майже всі опалюються за допомогою газових котлів, температура становить не вище 15 градусів навіть із увімкненими електрообігрівачами.

Місцеві обурюються, що витік газу в магістралі зафіксували давно, а ремонт почали тільки з настанням морозів. Натомість газовики обіцяють впоратися за два-три дні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині вкрали мільйон під час ремонту трубопроводу. Відповідальним особам загрожує від 5-ти до 8-ми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.