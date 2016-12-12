Гройсман про комунальні тарифи: Ціна газу зрозуміла, але на місцях можуть бути зловживання

Кабінет міністрів України не виключає певних зловживань місцевої влади, які цілком відповідальні за формування комунальних тарифів, і закликає громадян у разі необхідності звертатися зі скаргами до місцевих рад або на урядову гарячу лінію.

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Про це в ефірі одного з центральних телеканалів сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Важливо, щоб на місцевому рівні був діалог з громадянами. Потрібно показати, як формується тариф. Ціна газу зрозуміла, але на місцях, ми припускаємо, що можуть бути зловживання (з тарифоутворенням - УНІАН). Тарифи нараховують підприємства теплокомуненерго», - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що не зважаючи на відповідальність місцевої влади, допускати їх недбалість чи навмисне завищення вартості тарифів - неприпустимо.

«Не можна допускати таке. Ми будемо реагувати на такі речі. Вже зараз ми вдосконалюємо нормативну базу, щоб не давати можливості для таких зловживань. Ми будемо і далі стежити за тим, що відбуватиметься», - сказав глава уряду.

При цьому, відповідаючи на запитання про те, що потрібно зробити в першу чергу, якщо громадяни знову отримають несправедливі платіжки, Гройсман сказав: «Потрібно звернутися до місцевих рад зі скаргою і описом проблеми, а потім вже - на гарячу урядову лінію».

Глава уряду також нагадав, що істотним компенсатором високих тарифів були і залишаються система надання субсидій і розстрочки комунальних платежів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Кабінет міністрів України у рамках удосконалення системи оплати комунальних послуг в країні своїм рішенням зобов'язав підприємства теплокомуненерго нараховувати споживачам плату за тепло лише за показаннями будинкових лічильників. Одночасно в уряді прив'язали формулу нарахування оплати за тепло для будинків, де лічильників немає, до середнього показника оплати за тепло в будинках, де лічильники є.

Раніше глава уряду доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а також Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), перевірити регіональні підприємства теплокомуненерго у частині справедливого формування тарифів і нарахувань комунальних платежів.