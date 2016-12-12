Кабмін пропонує збільшити статутний капітал Держфонду сприяння молодіжному будівництву

Кабінет міністрів України пропонує в 2017 році за рахунок спеціального фонду держбюджету збільшити статутний капітал Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на 10,2%, або на 28 млн грн, – до 301,3 млн. грн.

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Відповідна пропозиція міститься в проекті держбюджету на наступний рік, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, зазначені кошти уряд планує спрямувати на надання 51 кредиту молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво або придбання житла.

При цьому проектом державного бюджету на 2017 рік пропонується фінансування Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву за рахунок загального фонду в обсягу 6,85 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у жовтні цього року збільшив статутний капітал Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву на 24 млн грн - до 273,4 млн грн. Метою докапіталізації було забезпечення потреб молодих сімей у пільговому кредитуванні будівництва житла за Держпрограмою забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки.