Мінрегіон адаптує сертифікацію будівельної продукції під європейські стандарти

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства має намір адаптувати сертифікацію будівельної продукції під європейські стандарти, які регулюються регламентом ЄС №305.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе кореспонденту УНІАН.

«Ми вже підготували законопроект по 305-му регламенту ЄС і подали на розгляд регуляторної служби. Обговоривши всі розбіжності, ми вчора знайшли спільну думку і зараз чекаємо підтвердження від регуляторної служби», - сказав заступник міністра.

Парцхаладзе зазначив, що після прийняття закону українські виробники зможуть конкурувати за кордоном, а виробники продукції, які хочуть зайти на український ринок, будуть розуміти, що не треба додаткових документів.

«Цим законопроектом ми робимо правила єдиними для українського і європейського ринку. Тому, що зараз існує велика проблема входження сучасних технологій, особливо з енергоефективності», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року новим заступником міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ призначений Лев Парцхаладзе. Віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко визначив пріоритетні завдання, якими займеться Парцхаладзе на новій посаді, а саме - дерегуляція та усунення корупції в будівельній сфері, упорядкування системи державних будівельних норм згідно з міжнародними практиками, а також залучення інвестицій.

З 1 січня 2016 року в Україні було скасовано близько 13 тисяч технічних стандартів, прийнятих до 1992 року.