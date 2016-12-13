Мінрегіон хоче скасувати пайову участь забудовників

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства має намір скасувати пайову участь забудовників, а доход у місцевий бюджет закладати при підписанні договору оренди.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе кореспонденту УНІАН.

«Ми маємо намір ліквідувати пайову участь «як клас», тому що, якщо ми йдемо в Європу, треба міняти філософію ведення бізнесу, робити це за світовими стандартами. Пайова участь не виправдовує себе, крім того в цьому механізмі існує багато корупції. Ми відкрили перші дискусії й викладемо це в законодавчому аспекті», - сказав заступник міністра.

Парцхаладзе зазначив, що договори оренди видавалися безкоштовно, а це веде до корупції, тому необхідно закладати доход у місцевий бюджет при підписанні договору оренди.

«Наша пропозиція полягає в тому, щоб при підписанні договору оренди закладати доход у місцевий бюджет. Тоді, перш ніж продавати право на оренду землі, можна проаналізувати цільове призначення ділянки під забудову. Наприклад, коли ми розуміємо, що на певній ділянці буде 100-поверховий будинок, то ділянка зрозуміло продаватиметься дорожче», - сказав заступник міністра.

Також, чиновник заявив, що прийняти закон необхідно протягом кількох місяців, оскільки це вплине на підвищення України в рейтингу Doing Business, а один пункт рейтингу може дати Україні мінімум 600 млн дол. інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінює корупційну складову в будівництві при оплаті пайових внесків до місцевих бюджетів на рівні 1,5 млрд грн.

У листопаді 2016 року новим заступником міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ був призначений Лев Парцхаладзе. Віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко визначив пріоритетні завдання, якими займеться Парцхаладзе на новій посаді, а саме: дерегулювання й усунення корупції в будівельній сфері, упорядкування системи державних будівельних норм згідно з міжнародними практиками, а також залучення інвестицій.