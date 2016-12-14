Середня ціна квартир в центрі Нью-Йорка вперше піднялася вище $2 мільйонів

Середня ціна продажу квартири на острові Манхеттен у Нью-Йорку цього року становитиме більше $2 млн — середня вартість житла в центрі Нью-Йорка вперше в історії піднялася вище цієї позначки, повідомляє Reuters.

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Зростання цін пов'язане з збільшенням продажів кондомініумів вартістю вище $10 млн, йдеться в дослідженні сайту з нерухомості CityRealty. Значний вплив на ціни, зокрема, надав початок продажів квартир в 432 Парк-авеню — 96-поверховому хмарочосі, найвищому житловому будинку США. 52 з 75 проданих в будівлі квартир коштували більше $10 млн кожна, вартість деяких перевищує $40 млн.

Ціни на квартири на Манхеттені зростають щороку, починаючи з 2011 року, проте CityRealty очікує, що в 2017 році зростання зупиниться через відсутність нових висоток з дорогими квартирами.

Середня вартість кондомініумів і квартир у кооперативних будинках на Манхеттені, за винятком Гарлема, в 2016 році становила $2,2 млн проти $1,9 млн роком раніше. Середня ціна на звичайні квартири без урахування дорогого житла становила $1,2 млн.