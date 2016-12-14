Утеплення житла дозволить українцям економити до 60% на компослугах – віце-прем'єр Зубко

Термомодернізація житла за програмою Фонду енергоефективності дасть можливість українським родинам економити від 20% до 60% платежів за газ, тепло і гарячу воду.

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

"Фонд енергоефективності компенсує клієнту 40-50% загальної вартості проекту по реновації. Якщо сім'я термомодернизировала житло, а економія склала 20-60% платежів за газ, тепло, гарячу воду, то на кожні 100 гривень, сплачені за комуналку, сім'я заощадить 20-60 гривень. З 1000 гривень економія може досягти 600 гривень, які можна щомісяця використовувати на погашення кредиту. Цих коштів достатньо, щоб скористатися банківським кредитом на термомодернізацію житла. Здійснити проект реально за 2-3 місяці, а окупиться він приблизно за 6 років", - цитує Зубко прес-служба.

За його словами, банк робить останній платіж на рахунок будівельної компанії тільки після завершення робіт і перевірки Фондом енергоефективності їх якості. Таким чином, будівельники зацікавлені виконати роботу якісно і в установлені терміни, що значно полегшує спілкування домовласника з підрядником.

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"Вартість робіт в залежності від обраного домовласником пакету енергоефективності в рамках Фонду енергоефективності, орієнтовно буде складати від 1 тисячі до 2 тисяч гривень за квадратний метр", - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Фонд енергоефективності, метою якого є забезпечення стабільного фінансування проектів з тепломодернізації житлових будинків, може заробити в Україні з 1 квітня 2017 року, а реалізація заходів з енергоефективності дозволить протягом 10 років знизити споживання газу населенням України в 2 рази – до 9 мільярдів кубометрів.