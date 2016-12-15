Плани з енергоефективності в житловому секторі: за 4 роки заощадити 1 мільярд кубів газу

Україна може скоротити споживання газу в житловому секторі на 1 мільярд кубометрів за 4 роки після введення в дію повного пакету законодавства з енергоефективності, повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

"Введення в дію повного пакету законодавства з енергоефективності вже через 4 роки прогнозовано скоротить споживання газу в житловому секторі на 1 мільярд кубометрів і значно зменшить платіжки населення за комунальні послуги. Ми будемо купувати на 1 мільярд кубометрів менше імпортного газу, за який ми платимо валютою", - цитує Зубко прес-служба.

За його словами, що Україні для повномасштабного впровадження енергоефективності потрібно витратити 50 мільярдів доларів.

"З держбюджету реально виділити лише незначну частину цих коштів. Однак якщо держава надасть дієвий інструмент, гроші готові надати міжнародні інвестори і банки, оскільки термомодернізація пожвавить будівництво, ринок товарів та послуг і створить тисячі робочих місць", - зазначив віце-прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Кабінет міністрів України схвалив проект закону про створення в Україні Фонду енергоефективності та направив його до парламенту.

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко закликає парламент до кінця року прийняти 4 законопроекту, необхідних для початку роботи Фонду енергоефективності у 2017 році, які стануть фундаментом енергонезалежності країни, а саме "Про житлово-комунальні послуги", "Про комерційний облік комунальних послуг", "Про енергетичну ефективність будівель" та "Про Фонд енергоефективності".