Житло в Києві наступного року може подорожчати на 18% - експерт

Середня вартість житла в новобудовах Києва у національній валюті з початку року зросла на 12% і може подорожчати на 18% в 2017 році, повідомила заступник генерального директора з маркетингу інвестиційно-девелоперської компанії UDP Олеся Перчак.

Читайте такожВ Україні подорожчали будівельні роботи

«Обсяг продажів компанії збільшився на 35% порівняно з аналогічним періодом 2015 року. За 2016 рік середня ціна на ринку Києва збільшилася на 12% у гривні та на 4% у доларовому еквіваленті, а наступного року наші аналітики прогнозують зростання цін на 18%, а збільшення продажів на 20%», - сказала Перчак.

За її словами, зростання цін більшою мірою пов'язане з інвестиційною привабливістю нерухомості, а також з курсовими коливаннями.

«Незважаючи на нинішню економічну ситуацію, в Києві ввели в експлуатацію 64 об'єкти в 2016 році, тоді як в 2015 році 45 об'єктів, а це на 22% більше. На сьогоднішній день ми спостерігаємо збільшення пропозиції, тому що у покупців немає альтернативи вкладення коштів», - сказала вона.

Перчак зазначила, що в цілому по ринку в 2016 році спостерігається активізація забудовників, а в 2017 році з'явиться близько 40 нових об'єктів. UDP також вважають, що така ситуація позитивно впливає на якість ринку.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість житла на первинному ринку нерухомості Києва за період з листопада 2014 року по листопад 2015 року в доларовому еквіваленті знизився на 20,2%.

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва у листопаді 2016 року порівняно з жовтнем збільшилася на 0,6% – до 23,275 тис. грн/кв. м.