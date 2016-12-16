"Теплими" кредитами вже скористалися 200 тисяч сімей – віце-прем'єр Зубко

Програмою так званих теплих кредитів на проведення енергоефективних заходів (встановлення лічильників, утеплення зовнішніх стін, модернізація мереж опалення та гарячого водопостачання, встановлення індивідуального опалення та інше) в Україні вже скористалися 200 тисяч сімей.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час підсумкової колегії Мінрегіону, присвяченій результатам виконання міністерством плану пріоритетних дій уряду на 2016 рік.

"Ми продовжуємо на наступний рік програму "теплих" кредитів. Вона показала результативність, так як 200 тисяч сімей скористалися цією програмою", - сказав Зубко.

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Як повідомляв УНІАН, програма видачі "теплих" кредитів почалася в квітні 2015 року. Тоді уряд ухвалив програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.

Раніше в Кабміні повідомили, що на 2017 рік закладають 400 мільйонів гривень на видачу населенню "теплих" кредитів, які будуть використані для покупки енергоефективних матеріалів і обладнання.