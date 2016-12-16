Мінрегіон скоротив кількість будівельних норм в 2 рази – віце-прем'єр Зубко

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) скоротило кількість будівельних норм в два рази в 2016 році, скасувавши 13% і зробивши добровільними 44%.

Про це повідомила прес-служба Мінрегіонбуду з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

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"У 2016-му ми продовжили дерегуляцію будівельної галузі. Кількість будівельних норм зменшено більш ніж вдвічі, з них 13% скасовано, 44% - переглянуто як добровільні", - цитує Зубко прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства має намір змінити 22 будівельні норми (ДБН) для відповідності сучасним стандартам до кінця 2017 року.