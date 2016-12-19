Кабмін пропонує збільшити фінансування Держархбудінспекції на 55%

Кабінет міністрів України пропонує збільшити фінансування Державної архітектурно-будівельної інспекції (Держархбудінспекції) в 2017 році на 55,1% порівняно з 2016 роком – до 133,712 млн грн.

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Таку суму закладено у розробленому урядом законопроекті №5000 «Про Державний бюджет на 2017 рік», опублікованому на сайті Верховної Ради.

Довідка УНІАН. Державну архітектурно-будівельну інспекцію було створено за указом президента України в 2011 році. Здійснює державний контроль за дотриманням будівельних норм і стандартів будівництва та експлуатації житлових будинків, виконанням ліцензійних умов суб'єктами господарювання, які здійснюють роботи зі створення об'єктів архітектури, контролює виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства у сферах містобудівної документації та будівельних норм, а також стандартів і правил у сфері житлово-комунального господарства.