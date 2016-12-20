Рада змінила держбюджет-2016: виділила додатково 4,4 мільярда на пільги та субсидії

Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету на 2016 рік і збільшила обсяг державних субвенцій місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій на 4,4 млрд грн.

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За відповідний проект закону «Про внесення змін до державного бюджету на 2016 рік» (№5502), підготовлений групою народних депутатів, проголосували 277 народних депутатів за необхідних 226.

«Аналіз фактичного споживання житлово-комунальних послуг свідчить про значне зростання обсягу витрат на надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг. Як наслідок, передбаченого в державному бюджеті обсягу зазначеної субвенції замало для відшкодування витрат надавачам послуг, - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту. - Пропонується збільшити дохідну частину загального фонду державного бюджету на 4,360 млрд грн за рахунок очікуваного перевиконання в частині чистого прибутку або доходу господарських організацій, державних унітарних підприємств та їх об'єднань на 2,050 млрд грн і зі зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій на 2,310 млрд грн».

Під час обговорення законопроекту парламентарії зазначали, що такі документи має подавати уряд, однак оскільки з Кабінету міністрів таких ініціатив не надходило, парламентарії скористалися своїм правом законодавчої ініціативи й ухвалили відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін загалом закладав у бюджет на 2016 рік обсяг субвенцій місцевим бюджетам на надання пільг і субсидій у розмірі 40,2 млрд грн.