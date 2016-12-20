Субсидії на оплату компослуг з початку року зросли майже в 3 рази

Жителям України в січні-листопаді 2016 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 4,45 мільярда гривень, що майже у 3 рази перевищує аналогічний показник 2015 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначено на суму 2,67 мільярда гривень, у сільській – 1,78 мільярда гривень.

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За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-листопаді було призначено 6,75 мільйона сімей (101% звернулися за субсидією, враховуючи тих, хто звернувся в 2015 році, але отримав лише 2016 року). В міській місцевості субсидії призначено 4,6 мільйона сімей, у сільській – 2,1 мільйона сімей. Порівняно з січнем-листопадом 2015 року кількість сімей, яким призначено субсидії, збільшилась на 46,9%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у листопаді 2016 року порівняно з листопадом минулого року збільшився на 43,2% – до 1104,5 гривні.

Як повідомляв УНІАН, жителям України у 2015 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 2,4 мільярда гривень, що на 2 мільярди гривень, або у 6 разів більше, ніж у 2014 році.