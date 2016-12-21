У Мінсоцполітики підрахували, скільки українських сімей отримують субсидії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева журналістам перед засіданням уряду.

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"Сьогодні 7,1 млн сімей звернулися за отриманням субсидій, призначено 6,7 млн", - сказав він.

Міністр додав, що тим, хто звернувся за субсидіями, вони будуть призначені найближчим часом і нараховані з моменту звернення.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Верховна Рада ухвалила закон про збільшення на 2,45 млрд грн субвенцій місцевим бюджетам для фінансування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок зменшення на аналогічну суму бюджетної програми фінансування пенсій, надбавок до пенсій та дефіциту Пенсійного фонду.

Згідно з пояснювальною запискою до закону, необхідність збільшення субвенції обумовлена значним зростанням зобов'язань уряду щодо субсидій на послуги ЖКГ, допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми та інвалідам.

У бюджеті на 2016 рік передбачено майже 40 млрд грн на фінансування субсидій на оплату ЖКП.