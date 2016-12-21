У Мінсоцполітики підрахували, скільки українських сімей отримують субсидії
Станом на 21 грудня житлові субсидії отримують майже 6,7 млн сімей, подали заяви на їх отримання 7,1 млн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева журналістам перед засіданням уряду.
Читайте такожСубсидії на оплату компослуг з початку року зросли майже в 3 рази
"Сьогодні 7,1 млн сімей звернулися за отриманням субсидій, призначено 6,7 млн", - сказав він.
Міністр додав, що тим, хто звернувся за субсидіями, вони будуть призначені найближчим часом і нараховані з моменту звернення.
Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Верховна Рада ухвалила закон про збільшення на 2,45 млрд грн субвенцій місцевим бюджетам для фінансування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок зменшення на аналогічну суму бюджетної програми фінансування пенсій, надбавок до пенсій та дефіциту Пенсійного фонду.
Згідно з пояснювальною запискою до закону, необхідність збільшення субвенції обумовлена значним зростанням зобов'язань уряду щодо субсидій на послуги ЖКГ, допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми та інвалідам.
У бюджеті на 2016 рік передбачено майже 40 млрд грн на фінансування субсидій на оплату ЖКП.