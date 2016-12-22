В Україні зросли обсяги будівництва

Будівельні підприємства України в січні-листопаді 2016 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 14,1% – до 59,3 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 16,1% – до 30,4 млрд грн. Роботи з будівництва житлових будинків збільшилися на 13%, до 15,2 млрд грн, з будівництва нежитлових будівель – на 19,6%, до 15,2 млрд грн. Обсяги робіт з будівництва інженерних споруд зросли на 11,9% – до 28,9 млрд грн.

Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-листопаді становили 81,7% від загального обсягу, у той час як роботи з капітального та поточного ремонту – 9,9% і 8,4% відповідно.

Також повідомляється, що будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги робіт на 24,8% – до 14,1 млрд грн, виконавши 23,8% від загального обсягу робіт в країні.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України в 2015 році скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 14,9% – до 55,9 млрд грн.

У 2014 році українські будівельні підприємства знизили обсяги робіт порівняно з 2013 роком на 21,7% – до 50,2 млрд грн.