Субсидії не переглядатимуть до кінця опалювального сезону, незважаючи на підвищення "мінімалки"

Субсидії, призначені громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, не будуть переглядатися до кінця поточного опалювального сезону - 30 квітня, незважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн з 1 січня 2017 року.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на голову відомства Андрія Реву.

«До закінчення опалювального сезону, до 30 квітня, субсидії не будуть переглядатися. Людина навіть з більшою заробітною платою буде оплачувати за тим розміром, який йому призначено», - передає слова Реви прес-служба міністерства.

Також міністр зазначив, що українські сім'ї після підвищення мінімальної зарплати не стануть додану частину зарплати віддавати на комунальні платежі, оскільки субсидії будуть розраховуватися за спеціальною формулою.

«Якщо сім'ї додадуть умовно 500-600 грн, то сім'я доплатить за житлово-комунальні послуги з цієї суми якийсь відсоток, десь 100-120 грн до 150 грн. Так, щоб всі 600 грн, які додадуться, сім'я віддала за житлово-комунальні послуги – такого не буде», - додав Рева.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінсоцполітики, житлові субсидії станом на 21 грудня отримують майже 6,7 млн сімей, подали заяви на їх одержання 7,1 млн сімей.

Верховна Рада України 6 грудня поточного року прийняла розроблений Кабміном законопроект про підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3,2 тис. грн.