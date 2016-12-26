Бюджет катастрофи підводить до крадіжки землі

Шахраї і маніпулятори у політиці спробують знову вкрасти українську землю так само, як крадуть сьогодні наш добробут. Ми домоглися мораторію на продаж землі, але це лише перенесення термінової операції — завершення земельної реформи.

Верховна Рада тишком прийняла бюджет-2017 рік.

Не буду глибокого вдаватися в аналіз. Це – тема окремої публікації. Скажу одне — люди будуть біднішими. Економіка буде падати. Бюджет проголосували у такому вигляді з однією метою — зробити українців ще біднішими, позбавити їх можливості будь-якого заробітку і змусити продати або взагалі віддати свою землю за безцінь.

В парламенті пропонують ввести окремі елементи ринку землі без усього комплексу законів, які б гарантували захист і раціональне використання землі як основного багатства України

Участь у цьому процесі збезземелення беруть усі: представники владних фракцій, представники реєстрової “опозиції”, яка ще два роки тому підтримувала курс на сировинну економіку, і представники просто опозиції, яка була владою до Революції Гідності і так само пробувала відібрати землю в українців.

Суть схеми грабунку проста. Капіталізація, тобто вартість всієї землі в Україні, може становити $21 млрд (при ціні 500 за га) і $504 млрд (при ціні 12 000 за га). Ця вартість більше залежить від загальних політичних та макроекономічних умов, таких як: відсутність корупції, доступ до кредитів для виробника, коли зростає конкуренція за право користування, а не за право спекуляції землею. Загалом — це добрий ґрунт для підвищення довіри до української економіки.

Проте така система чесної роботи не потрібна ані владі, ані опозиції. Бо тут немає місця для популізму, розкрадання державних коштів. Тут є багато роботи, щоб створити умови для цивілізованого обігу земель сільськогосподарського призначення, для інвестора, для кожного українця, який бажає розпочати свою справу, працюючи на землі. Влада хоче розпродати землю “тут і зараз”, щоб вхопити свою частку.

Тому наразі в парламенті пропонують ввести окремі елементи ринку землі без усього комплексу законів, які б гарантували захист і раціональне використання землі як основного багатства України.

Вже підготовлено інструменти юридичних махінацій. Землю відбиратимуть за допомогою законопроектів про емфітевзис (4010а) та про обіг землі сільськогосподарського призначення (5535). Ці самі закони включають механізми скупки землі іноземцями та надмірної концентрації землі в одних руках юридичними особами. В умовах тотального зубожіння людей — це значить тотальний грабіж, бо за такого “ринку” ціна буде найнижчою.

Україні потрібна альтернатива. Земля має використовуватися раціонально та в інтересах всього народу. Наступним поколінням ми маємо передати ті самі площі землі і тієї ж родючості. Сьогодні нема умов для ринку. Тому Аграрна партія виступає категорично проти ринку без належної законодавчої бази. Якщо впровадити ринок зараз, то земля опиниться в руках 2-3 олігархічних родин.

Процес ухвалення рішення про обіг землі сільськогосподарського призначення має кардинально відрізнятися від того, як у нас ухвалюють бюджети

Спочатку потрібно створити законодавчу базу. Така база повинна гарантувати, що власником землі буде тільки громадянин України. Необхідно розробити чіткі фахові та освітні вимоги до власників землі й тих, хто хоче її обробляти. Передбачити створення Земельного банку, основним завданням якого є збереження кількості та якості землі, а також контроль за обігом землі. Законодавчо закріпити параметри рекультивації (відновлення родючості) землі. Законодавчо обмежити площу землі, яка може перебувати: у володінні одного власника, в обробітку одного власника, в оренді одного власника. Сформувати єдиний і відкритий реєстр власників землі (існуючий держкадастр не працює). Встановити чіткі межі усіх територіальних громад та провести інвентаризацію усіх земель сільськогосподарського призначення. Необхідно передбачити граничні мінімальні орендні ставки на землю сільськогосподарського призначення або чіткий механізм їх встановлення, виходячи з оцінки якості землі. І головне — саме народ повинен на референдумі визначати, як треба поводитися із землею.

Тільки цієї думки не хочуть чути у парламенті. Народ взагалі хочуть усунути від прийняття рішення. Це роблять спеціально, щоб переконати суспільство в одному — люди масово готові продавати землю, і такий продаж всіх нас врятує. Це обман і маніпуляція.

Процес ухвалення рішення про обіг землі сільськогосподарського призначення має кардинально відрізнятися від того, як у нас ухвалюють бюджети. А передумовою розмов про будь-який ринок повинна бути зрозуміла економічна політика, яка стимулює виробництво. Але очевидно, що для цього теперішній парламент повинен оновитися щонайменше на 90 %, щоб прийшли фахові люди, які поважають народ, які прагнуть будувати сильну Україну, які цінують українську землю. В іншому випадку землю просто вкрадуть, як зробили це колись із промисловістю.

Віталій Скоцик, голова Аграрної партії України