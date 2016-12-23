В Одеській області стимулюватимуть підвищення енергоефективності житла

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на засіданні сесії.

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Відзначається, що загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, становить 10 млн грн.

Мета програми - формування механізму залучення ОСББ, ЖБК кредитних коштів на фінансування заходів із енергозбереження, реконструкції та модернізації житлових будинків та інших житлових приміщень; утворення і подальший розвиток спеціалізованих нових джерел фінансування та забезпечення інвестицій в енергоефективне оновлення житлового фонду області.

Передбачається, що програма підвищить мотивацію до створення нових ОСББ; створить сприятливі умови для розвитку суспільних відносин і довіри між владою і населенням; зменшить обсяг енергоспоживання багатоквартирними будинками до 5%.

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Кредити видаватимуться на обладнання та матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів; регулятори теплового потоку за погодними умовами і відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; вузли обліку води (гарячої, холодної) і теплової енергії; матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель, фундаментів тощо.

Згідно з рішенням, у рамках реалізації цієї програми бюджет Одеської області буде відшкодовувати позичальникам (ОСББ, ЖБК) після підписання договору про співпрацю з АТ «Ощадбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк», 10% річних у національній валюті (але не більш ніж 15 тис. грн) за кредитами, одержаними на встановлення приладів обліку і регулювання постачання і споживання теплової енергії, 20% річних (але не більш ніж 100 тис. грн) за кредитами, одержаними на придбання енергозберігаючих матеріалів та обладнання.