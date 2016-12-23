Кабмін компенсував понад 800 мільйонів по "теплим" кредитам

Уряд в 2016 році виплатив населенню і об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 844 мільйони гривень компенсації частини суми кредитів для реалізації заходів з підвищення енергоефективності житла.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності) з посиланням на главу Сергія Савчука.

"У 2016 році урядом виплачено 844 мільйони гривень безповоротної фінансової допомоги населенню та ОСББ на енергоефективні заходи. Зокрема, сім'ям, які придбали "негазовые" котли за програмою, надано понад 36 мільйонів гривень. Тим, хто залучав кошти на купівлю енергоефективних матеріалів і обладнання, - 783,81 мільйона гривень. Мешканці ОСББ отримали близько 23 мільйонів гривень допомоги на підвищення енергоефективності будівель", - цитує прес-служба Савчука.

За даними відомства, у грудні виплачено 79,6 мільйона гривень відшкодування учасникам урядової програми з енергоефективності. Зокрема, фізичні особи, які придбали енергоефективні матеріали і обладнання у рамках програми, отримали компенсацію в сумі 68,92 мільйона гривень, ОСББ та ЖБК отримали з державного бюджету 10,65 мільйона гривень відшкодування.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив виділення 893,85 мільйона гривень на продовження реалізації урядової програми часткової компенсації вартості кредитів на термомодернізацію і заходи з підвищення енергоефективності в житловому секторі України на 2016 рік.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.