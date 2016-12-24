Мінрегіон має намір удосконалити законодавство для 55 ринків будівельної галузі

Про це повідомив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе на брифінгу.

«В Україні існує 55 ринків будівельної галузі, які регулюються застарілими нормативно-правовими актами. Тому Мінрегіон спільно з BRDO почали розробляти нове регулювання цих ринків і сподіваємося удосконалити нормативну базу в 2017 році», – сказав він.

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Водночас керівник будівельного сектора Офісу ефективного регулювання Олена Шуляк зауважила, що роботу будівельної галузі регулюють 986 документів, а Мінрегіон працюватиме над зміною 150 нормативно-правових актів.

«Інвентаризація виявила 150 регуляторних актів для будівельної галузі, які безпосередньо належать до компетенції Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ», – сказала Шуляк.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон має намір змінити 28 будівельних норм (ДБН) для приведення їх у відповідність до сучасних стандартів упродовж двох років – до кінця 2018 року, розширивши перелік будівельних норм, пріоритетних до перегляду.

У листопаді 2016 року новим заступником міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ призначено Лева Парцхаладзе. Віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко визначив пріоритетні завдання, якими займеться Парцхаладзе на новій посаді, а саме – дерегуляція та усунення корупції в будівельній сфері, упорядкування системи державних будівельних норм згідно з міжнародними практиками, а також залучення інвестицій.