На Львівщині облаштують казарми, які відповідатимуть стандартам НАТО

У Львівській області у 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного відбулася презентація проекту по нарощуванню казармено-житлового фонду, в ході реалізації якого планується облаштувати казарми для військовослужбовців, які прибувають на навчання, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Як зазначив заступник начальника Центру по роботі з особовим складом підполковник Володимир Безбородов, ідея відновлення казарм народилася ще до конфлікту в Донбасі.

"Як тільки наш Центр розпочав підготовку військових фахівців за багатьма спеціальностями, відразу ж постало питання – де розміщувати особистий склад: викладачів, інструкторів, обслуговуючий персонал і, звичайно, курсантів? На перших порах нас виручали наметові містечка, проте з часом ми зрозуміли, щоб навчання продовжувалося успішно, необхідно створити належні умови для проживання. Саме тому на початку цього року ми поставили собі мету – переселити людей в казарми якомога швидше", – підкреслив він.

Також він продемонстрував журналістам будівлю, яка 10 років стояла на "консервації".

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"Тут повністю замінено дах, вікна, всі комунікації, проведено капітальний ремонт всіх приміщень всередині, а також відновлений фасад. Передбачено облаштування кімнат для командирського складу, класи підготовки, шістнадцяти кімнат особистої гігієни, майже трьох десятків кубриків. Загалом, маємо таку надію, що тут досить комфортно розмістяться близько 800 військовослужбовців Центру, які забезпечують навчальний процес", – розповів полковник.

Як уточнюють в оборонному відомстві, ще один варіант вирішення житлової проблеми - збірно-щитову казарму кубрикового типу - презентував начальник Яворівської квартирно-експлуатаційної частини Федір Савицький.

"Це приміщення побудовано власними силами КЕЧ і Центру, тобто ми не наймали жодних підрядних організацій, а все зробили самі. Такий підхід дозволив нам заощадити майже 4 мільйона гривень, а собівартість будівлі склала трохи більше 2,5 мільйона гривень. До кінця року плануємо запустити в експлуатацію ще одну таку казарму. Якщо ж говорити про стандарти НАТО, то вона, переконаний, відповідає всім стандартам", – розповів Савицький.

Як зазначили представники Центру, в таких будинках будуть проживати військовослужбовці змінного складу, які будуть приїжджати на навчання.