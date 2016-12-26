Кожне четверте будівництво в Україні ведеться з порушеннями

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція) з початку року провела 22 тисячі перевірок дотримання забудовниками містобудівного законодавства, за результатами яких виявила порушення на 5,5 тисячі об'єктів і стягнула штрафів на суму 273,3 мільйона гривень.

Про це заявив в ході брифінгу голова відомства Олексій Кудрявцев.

"З початку 2016 року ми здійснили 22 тисячі перевірок і виявили порушення на 5,5 тисячі об'єктів. Тобто інспекція показала, що кожне четверте будівництво ведеться з порушеннями, тоді як в 2015 році з порушеннями велося кожне третє. Відповідно, незаконного будівництва у порівнянні з 2015 роком стало менше. За результатами перевірок Держархбудінспекція стягнула штрафів на суму 273,3 мільйона гривень", - сказав Кудрявцев.

За його словами, найбільшу кількість порушень зафіксовано в Одеській, Київській і Вінницькій областях.

Також Кудрявцев повідомив, що за 2016 рік відомство видало 4,73 тисячі ліцензій на будівництво об'єктів IV і V категорій складності, тобто великих житлових комплексів та техногенно небезпечних об'єктів, тоді як в 2015 році було видано 4,1 тисячі таких документів.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Держархбудінспекція провела понад 17 тисяч перевірок, за результатами яких виявила порушення на 5,5 тисячі об'єктів.

Довідка УНІАН. Державна архітектурно-будівельна інспекція була створена за указом президента України в 2011 році. Здійснює державний контроль за дотриманням будівельних норм і стандартів будівництва та експлуатації житлових будинків, виконанням ліцензійних умов суб'єктами господарювання, що здійснюють роботи по створенню об'єктів архітектури, контролює виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства у сферах містобудівної документації та будівельних норм, а також стандартів і правил у сфері житлово-комунального господарства.