Держархбудінспекція збільшила видачу дозволів на початок будівництва на 12%

Державна архітектурно-будівельна інспекція в 2016 році видала 111 тисяч дозвільних документів на початок будівництва, що на 12% більше показника минулого року, повідомив на брифінгу глава відомства Олексій Кудрявцев.

"У2016 році було видано 111 тисяч дозвільних документів, це на 12% більше, ніж у минулому році, коли було видано 99 тисяч", - сказав він.

Кудрявцев зазначив, що найактивнішими по будівництву є Київська, Дніпропетровська та Львівська області, а в результаті децентралізації системи держархбудконтролю місцеві влади забезпечують обробку 22% дозвільних документів у будівництві.

"Станом на сьогодні функції архітектурно-будівельного контролю отримали 52 населених пункти, з них 16 - обласні центри. Найбільш активними є Київська та Дніпропетровська області. Враховуючи те, що міста, які отримали повноваження держархбудконтролю, здійснюють дозвільні самостійно, можна говорити, що сьогодні місцевою владою забезпечується обробка фактично 22% обсягу ліцензій у будівництві. У 2017 році цей показник збільшиться, адже ми плануємо завершити передачу повноважень всім обласним центрам", - сказав він.

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Голова відомства також повідомив, що Держархбудінспекція у 2016 році перевірила місцеві департаменти архітектури і виявила майже 70% порушень при видачі містобудівних умов та обмежень.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року Верховна Рада прийняла запропонований урядом закон про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція), згідно з яким передбачається децентралізація функцій держави, зокрема: можливість створення органів Держархбудконтролю у складі органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій; передача на місцевий рівень повноважень щодо видачі дозвільних документів, здійснення Держархбудконтролю та приймання в експлуатацію об'єктів.

Державна архітектурно-будівельна інспекція була створена за указом президента України в 2011 році. Здійснює державний контроль за дотриманням будівельних норм і стандартів будівництва та експлуатації житлових будинків, виконанням ліцензійних умов суб'єктами господарювання, що здійснюють роботи по створенню об'єктів архітектури, контролює виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства у сферах містобудівної документації та будівельних норм, а також стандартів і правил у сфері житлово-комунального господарства.