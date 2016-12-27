ОСББ взяли майже в 4 рази більше "теплих" кредитів, ніж роком раніше

Організації співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельні кооперативи в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшили в 3,6 рази обсяг залучення кредитних коштів на утеплення багатоквартирних будинків – до 60 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження.

"У 2016 році ОСББ та ЖБК (житлово-будівельні кооперативи – УНІАН), які стали учасниками урядової програми з енергоефективності, залучили майже 60 мільйонів гривень кредитних коштів на утеплення своїх будинків, що в 3,6 разів більше, ніж минулого року. У 2015 році ОСББ використовували на ці цілі 16,5 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами голови Держенергоефективності Сергія Савчука, зростання обсягів кредитування свідчить про довіру ОСББ до урядової програми "теплих кредитів".

"Якщо спочатку ОСББ залучали незначні суми коштів - від 100 тисяч гривень у енергоефективні заходи, то на сьогодні вони вже вдруге і втретє йдуть за урядовою допомогою, і беруть великі суми коштів для проведення комплексних заходів энергомодернизации і утеплення всього будинку", - зазначив Савчук.

Також повідомляється, що на сьогодні вже працює 215 програм місцевого рівня, які дозволяють збільшити фінансову підтримку ОСББ у частині погашення "теплих кредитів".

"Найбільшу додаткову фінансову допомогу в розмірі від 20-55% від суми "теплого" кредиту надають у таких містах: Новоград-Волинський, Краматорськ, Івано-Франківськ, Харків, Херсон, Одеса, Маріуполь, Вінниця, Київ, Львів, Моршин, Чернігів, Ужгород", - наголошується в повідомленні.

За інформацією держагентства, лідерами із залучення кредитів для утеплення багатоквартирних будинків є Волинська, Львівська та Запорізька області.

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Як повідомляв УНІАН, банки з жовтня відновили видачу "теплих" кредитів на придбання фізособами енергоефективних матеріалів і устаткування з 35-процентним відшкодуванням, яку з липня тимчасово зупинили, оскільки державних коштів, передбачених на ці цілі, вистачило для виплати компенсації тільки за кредитами, виданими до 5 липня.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.

В кінці грудня Держенергоефективності повідомило, що українські банки з початку реалізації програми "теплих" кредитів видали позики 600 ОСББ на загальну суму 74,5 мільйона гривень.