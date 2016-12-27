Втрати газу в секторі ЖКГ перевищують 60% - віце-прем'єр Зубко

Втрати газу, що постачається для потреб ЖКГ, становлять близько 61,3% із-за застарілих мереж і немодернізованих будівель, повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з посиланням на віце-прем'єр-міністра – голову Мінрегіону Геннадій Зубко.

За його словами, з 18,6 мільярда кубометрів газу, що поставляється протягом року для потреб ЖКГ, 2,4 мільярда кубометрів втрачаються в системі теплопостачання, 9 мільярдів кубометрів - в будинках, і лише 7,2 мільярда кубометрів витрачаються за призначенням. Тобто 11,4 мільярда кубометрів газу, сплаченого людьми, втрачається.

Згідно з повідомленням, створення Фонду енергоефективності стимулює скорочення енергоспоживання та зростання економіки.

"Прогнозуємо скорочення споживання газу на 10 мільярдів кубометрів, забезпечення річний ємності ринку енергоефективності в 60 мільярдів гривень, додаткові фінансові надходження до бюджету в 10 мільярдів і створення 75 тисяч нових робочих місць", - цитує Зубко прес-служба.

Читайте такожПлани з енергоефективності в житловому секторі: за 4 роки заощадити 1 мільярд кубів газу

При цьому віце-прем'єр сподівається, що вже на наступному пленарному тижні у січні 2017 року законопроект "Про фонд енергоефективності" буде розглянутий у парламенті і максимально швидко проголосований.

Як повідомляв УНІАН, Фонд енергоефективності буде компенсувати від 20% до 50% кредитних коштів, виділених на утеплення індивідуальних будинків та ОСББ з трьох пакетів енергоефективності.

Україна почала реалізацію програм модернізації ЖКГ і домогосподарств з 2014 року. На поточний момент однією з основних таких програм є надання "теплих" кредитів на заміну опалювального обладнання та утеплення будинків.