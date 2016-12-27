Утеплення житла може збільшити його вартість на 25% – Кабмін

Проведення заходів з комплексної термомодернізації житла (установка лічильників, утеплення зовнішніх стін, модернізація мереж опалення та гарячого водопостачання, встановлення індивідуального опалення тощо) може збільшити його вартість на 25%.

Таку думку висловив на прес-конференції глава Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.

"Ми порахували, що, при інвестуванні 5% від вартості квартири в термомодернізацію, а приблизно така структура оплати за термомодернізацію, ціна квартири зростає на 25%", – сказав Савчук.

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Він також повідомив, що в результаті заміни тільки вікон домогосподарство заощадить на оплаті за житлово-комунальні послуги 14%. Модернізація інженерних систем дозволяє економити 12%, встановлення індивідуального теплового пункту – 10%, модернізація освітлення дає 70% економії споживаної електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками фахівців Мінрегіону, термомодернізацію слід провести приблизно в 40 тисяч багатоповерхових будинків. В першу чергу потребують у неї будинки 1971-1980 років забудови. По всій країні їх налічується більше 18 тисяч. Не настільки критично йдуть справи в будинках 1981-1990 років забудови. Всього таких будинків в Україні 22,3 тисячі.