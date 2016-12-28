Кабмін ввів нововведення в правила оплати послуг з управління багатоквартирним будинком

Уряд прийняв постанову "Про затвердження порядку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком", затвердивши механізм відшкодування пільг та субсидій на оплату послуг з управління багатоквартирним будинком.

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з посиланням на віце-прем'єр-міністра – голову відомства Геннадія Зубка.

"Сьогодні населення може отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергії. А тепер ми даємо можливість сім'ям отримати підтримку від держави і на сплату послуги з управління багатоквартирними будинками. Вводимо відповідний порядок", - цитує Зубко прес-служба.

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Віце-прем'єр-міністр зазначив, що в Україні діє Закон "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (№417). Він передбачає перехід від послуги з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій до послуги з управління багатоквартирними будинками. Дія прийнятого порядку поширюється як на управителів багатоквартирного будинку, так і на об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), житлово-будівельні кооперативи (ЖБК).

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Мінрегіон розробив проект постанови Кабінету міністрів "Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат по оплаті послуг з управління багатоквартирним будинком".