Українські банки видали майже 20 тисяч кредитів на заміну газових котлів

Українські банки в рамках реалізації державної програми часткової компенсації вартості кредитів по заміні газових котлів в житловому секторі протягом 2014-2016 років видали 19 тисяч кредитів на загальну суму 322 мільйони гривень, повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

"За весь час дії урядової програми з енергоефективності понад 19 тисяч власників приватних будинків відмовилися від газу і придбали котли на альтернативних видах палива. Залучена на ці цілі сума склала 322 мільйони гривень. Уряд у свою чергу компенсувало 97,76 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що використання твердопаливного котла замість газового протягом опалювального періоду дозволяє заощадити від 10 до 15 тисяч гривень. "Крім того, сучасні модифіковані твердопаливні котли прості в експлуатації та мають високий ККД - на рівні 90-95%. Також відсутні складні дозвільні процедури на їх установку, а споживач вільний у виборі палива", - зазначає прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.

Кабмін продовжив дію програми "теплих" кредитів на 2017 рік, виділивши на неї 400 мільйонів гривень, що в 2 рази менше, ніж було виділено на 2016 рік.