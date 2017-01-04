Українські банки видали ОСББ "теплих" кредитів майже на 78 мільйонів

Українські банки з початку реалізації державної програми часткової компенсації вартості кредитів на термомодернізацію і заходи з підвищення енергоефективності в житловому секторі видали кредити 629 об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на загальну суму 77,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

Згідно з повідомленням, урядовою програмою з енергоефективності скористалося 629 ОСББ, а це близько 50 тисяч сімей. Загалом ОСББ залучили 77,5 мільйона гривень кредитних коштів на проведення різноманітних заходів з енергозбереження: утеплення фасадів, підвалів, горищ, покрівель, фундаменту, влаштування індивідуальних теплових пунктів (ІТП), установка приладів обліку, заміна вікон і дверей, модернізація освітлення у під'їздах та інше.

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За даними відомства, найактивніше займаються енергозбереженням ОСББ у Дніпропетровській області – тут участь у програмі взяли 67 ОСББ. Разом з тим, найбільшу суму коштів на енергоефективні заходи, а саме – 16,62 мільйона гривень, залучили ОСББ у Волинській області.

Крім того, у період з 26 по 30 грудня 2016 року, незважаючи на наближення новорічних свят, до урядової програми з енергоефективності приєдналися ще 13 ОСББ. Разом вони залучили 1,6 мільйона гривень на впровадження заходів з енергоефективності в багатоповерхівках.

Як повідомляв УНІАН, банки з жовтня відновили видачу "теплих" кредитів на придбання фізособами енергоефективних матеріалів і устаткування з 35-процентним відшкодуванням, яку з липня тимчасово зупинили, оскільки державних коштів, передбачених на ці цілі, вистачило для виплати компенсації лише за кредитами, виданими до 5 липня.