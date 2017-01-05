Залишки за субсидіями на оплату компослуг становлять 12 мільярдів - Розенко

Залишки бюджетних коштів по субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг за підсумками минулого опалювального сезону склали 12 мільярдів гривень, однак з урахуванням холоднішої погоди в опалювальний сезон 2016/2017 реальний залишок коштів, який можна буде монетизувати, стане очевидним не раніше лютого.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

"Якщо взяти попередній опалювальний сезон, у нас сформувалась серйозна сума залишків – до кінця отопсезона 2015/16 років ця сума становила приблизно 12 мільярдів гривень. Але чому ця сума залишків сформувалася? У першу чергу тому, що ми свідомо пішли на завищення визначених нормативів споживання, щоб людям було спокійно", - сказав він.

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При цьому віце-прем'єр зазначив, що поточного опалювального сезону споживання енергоресурсів зросла у всіх категорій споживачів, тому варіанти їх монетизації будуть розглянуті урядом пізніше.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінсоцполітики, кількість сімей-субсидіантів в опалювальному сезоні 2016-2017 років складе 8,5 мільйона, при цьому, за інформацією Мінфіну, 2016 року бюджетні витрати на субсидії перевищать 40 мільярдів гривень.

За словами голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, монетизація субсидій, які отримує населення України від держави на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, дозволить запустити ринок газу для населення, в результаті чого споживачі зможуть обирати для себе постачальника газу.