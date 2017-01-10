Держархбудінспекція скасувала дозвіл на будівництво готелю "Таурус" у Львові

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція) скасувала реєстрацію декларації про початок виконання робіт з будівництва готелю «Таурус» та кафе на пл. Князя Святослава, 9 у Львові.

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Як повідомила прес-служба Держархбудінспекції, під час проведення перевірки було встановлено, що містобудівні умови і обмеження забудови видані з порушенням містобудівної документації, на підставі чого і прийнято рішення про скасування їх дії.

Крім того, в Держархбудінспекції запевнили, що в подальшому будуть приймати необхідні заходи з нагляду за припиненням виконання будівельних робіт на зазначеному об'єкті.

Як повідомляв УНІАН, Держархбудінспекція у 2016 році провела 22 тисячі перевірок дотримання забудовниками містобудівного законодавства, за результатами яких виявила порушення на 5,5 тис. об'єктів і стягнула штрафів на суму 273,3 млн грн.