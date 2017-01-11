"Укрпошта" призупинила прийом комунальних платежів у Києві

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» тимчасово припинило прийом комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ) у зв'язку з нерентабельністю послуг, повідомила прес-служба «Укрпошти».

Читайте також"Укрпошта" з 1 січня підвищує зарплату співробітникам робочих спеціальностей

«Укрпошта» тимчасово призупиняє прийом комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр". Цей крок обумовлений нерентабельністю співпраці УДППЗ «Укрпошта» з ГІОЦ, про що свідчить аналіз економічної ефективності надання послуг, зокрема послуги з прийому платежів за договором з ГІОЦ, проведений «Укрпоштою» у другій половині 2016 року», - йдеться у повідомленні.

Прес-служба "Укрпошти" пояснила, що винагорода від прийнятих від населення платежів, які отримує за свої послуги київська міська дирекція «Укрпошти», не забезпечує покриття витрат дирекції на надання таких послуг і є збитковою для компанії.

«З урахуванням цього факту і законодавчо встановленою забороною для держпідприємства надавати збиткові послуги (за винятком універсальних поштових послуг), у грудні «Укрпошта» звернулася до ГІОЦ з пропозицією підняти тариф на послуги «Укрпошти» з прийому платежів», - зазначають у прес-службі держпідприємства.

Згідно з повідомленням, оскільки ГІОЦ відмовило у зміні тарифу, «Укрпошта» прийняла рішення не продовжувати строк дії договору, який завершився 31 грудня 2016 року, між двома підприємствами на невигідних для себе умовах.

«Укрпошта» приносить вибачення своїм клієнтам, які проживають у місті Києві і оплачують комунальні платежі на рахунок ГІОЦ через «Укрпошту», за доставлені незручності та сподівається на якнайшвидше відновлення співпраці з КП ГІОЦ на взаємовигідних умовах», - йдеться в повідомленні держпідприємства.

Водночас прес-служба держпідприємства наголосила, що до моменту відновлення співпраці жителі Києва можуть оплачувати рахунки за повідомленнями ГІОЦ через відділення комерційних банків та різні сервіси електронних платежів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня, Міністерство інфраструктури України погодило проект фінансового плану Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» на 2017 рік.

Затверджений міністерством фінплан передбачає збільшення загальних доходів компанії в порівнянні з 2016 роком на 20,3% - до 5,54 млрд грн, зростання загальних витрат - на 20,9%, до понад 5,5 млрд грн, збільшення витрат на 806 млн грн на оплату праці в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати вдвічі з 1 січня 2017 року до 3200 грн, фінансування частини інвестиційних потреб компанії, в тому числі ремонти або матеріальне переоснащення відділень, зростання капітальних інвестицій підприємства в порівнянні з 2016 роком в 2,4 раза - до 500 млн грн з 206 млн грн.

«Укрпошта» в третьому кварталі 2016 року одержала 11,8 млн грн чистого збитку проти 14 млн грн чистого прибутку за аналогічний період 2015 року. У той же час підприємство збільшило дохід за всіма показниками операційної діяльності на 7,7% - до 1,09 млрд грн.

«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.