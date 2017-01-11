На житлові програми виділять лише 16% з передбаченої в бюджеті суми

На фінансування державних програм із забезпечення громадян доступним житлом в 2017 році буде виділено 16,4% із передбаченої у державному бюджеті суми в 170,5 мільйона гривень.

Про це на запит УНІАН повідомила прес-служба Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

При цьому із зазначеної суми 142,5 мільйона гривень планується спрямувати на виконання зобов'язань держави за укладеними раніше кредитними угодами.

"У 2017 році, як і минулого, видатків по загальному фонду держбюджету на підтримку громадян для придбання житла за чинним житловим програмам практично не передбачені. Кошти, передбачені на фінансування програми здешевлення вартості іпотечних кредитів та програми часткової компенсації відсотків за кредитами на житло для молоді, будуть спрямовані в повному обсязі виконання зобов'язань держави за укладеними раніше кредитними угодами", - цитує прес-служба першого заступника голови правління Держфонду Сергія Комнатного.

За його словами, в спецфонді держбюджету-2017 передбачені кошти на збільшення статутного капіталу Держфонду сприяння молодіжному будівництву до 28 мільйонів гривень, які підуть на укладення нових договорів.

"Збільшення статутного капіталу Держфонду до 28 мільйонів гривень, а це на 2 мільйони гривень більше, ніж було передбачено минулого року, піде на надання пільгових молодіжних кредитів для придбання житла. Таким чином, збільшення витрат на житлові програми, які реалізуються Держфондом, у державному бюджеті на цей рік можна назвати умовним", – зазначив Кімнатний.

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Згідно із Законом "Про державний бюджет України на 2017 рік", найбільша сума передбачена на програму здешевлення вартості іпотечних кредитів – 81,1 мільйона гривень. На програму часткової компенсації відсотків за кредитами на житло для молоді в держбюджеті закладено 61,4 мільйона гривень. На збільшення статутного капіталу Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву, згідно із законом про держбюджет, буде направлено 28 мільйонів гривень, ще 6,85 мільйона гривень буде виділено на фінансову підтримку цієї установи. При цьому кошти на програму будівництва доступного житла (70/30) в держбюджеті не передбачено.

Як повідомляв УНІАН, на фінансування державних програм із забезпечення громадян доступним житлом у державному бюджеті на 2016 рік було передбачено 164 мільйонів гривень.