Відмова "Укрпошти" приймати комунальні платіжки в Києві: підприємство хоче підвищити комісію втричі

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» хоче з 1 січня 2017 року підвищити комісію за прийом комунальних платежів у 3 рази – до 1,5%, що невигідно київському комунальному підприємству «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ), який формує повідомлення щодо сплати послуг.

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Про це повідомив директор ГІОЦ Віталій Козубський на прес-конференції.

«У нас до кінця 2016 року був чинним договір, яким передбачено фінансову винагороду «Укрпошті» за прийом платежів. У проекті договору, який був запропонований «Укрпоштою» з 1 січня 2017 року, після того як за їхньою ініціативою було припинено чинний договір, плата «Укрпошті» за прийом комунальних платежів підвищена в 3 рази – до 1,5%», – сказав він.

За словами Козубського, таке збільшення комісії виходить за межі тих можливостей, які ГІОЦ може оплачувати фінансовим установам за надання таких послуг.

«Це перевищує ту плату, яка діє у нас з іншими фінансовими установами. Наприклад, для комерційних установ ця комісія становить від 0,5% до 0,7%», – сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 11 січня 2017 року «Укрпошта» тимчасово припинила приймати комунальні платежі на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" у зв'язку з нерентабельністю послуг.

За даними «Укрпошти», цей крок обумовлений нерентабельністю співробітництва «Укрпошти» з ГІОЦ, про що свідчить аналіз економічної ефективності надання послуг, зокрема, послуги з приймання платежів за договором із ГІОЦ, проведений «Укрпоштою» у другій половині 2016 року.

«Укрпошта» в третьому кварталі 2016 року одержала 11,8 млн грн чистого збитку проти 14 млн грн чистого прибутку за аналогічний період 2015 року. Водночас підприємство збільшило дохід за всіма показниками операційної діяльності на 7,7% - до 1,09 млрд грн.

«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє понад 83 млн пенсій.

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" формує повідомлення про оплату рахунків із централізованого водовідведення гарячої води, централізованого постачання холодної води і водовідведення, а також утримання будинків та прибудинкових територій у Києві.