Київ продовжив термін прийому комуналки зі знижкою до 25 січня – "Ощадбанк"

Київська влада продовжили термін прийому комунальних платежів в столиці зі знижкою до 25 січня 2017 року за ініціативи державного "Ощадбанку".

Про це УНІАН повідомила прес-служба банку, зазначаючи, що банк очікує значного збільшення обсягів комунальних платежів у зв'язку з тимчасовим припиненням їх прийому у відділеннях "Укрпошти".

Як зазначається, "Ощадбанк" в штатному режимі обслуговує близько половини платежів КП ГІОЦ, і в січні цей показник може бути значно перевищений.

Враховуючи очікуване зростання платежів, понад 50% відділень "Ощадбанку" в Києві працюють без обідньої перерви і в суботу, а також є відділення, які працюють у неділю.

Банк нагадав, що всі його клієнти можуть скористатися дистанційними каналами оплати комунальних послуг в мобільному і інтернет-банкінг, через сайти ГІОЦ та ЦКШ, а також інформаційно-платіжні термінали "Ощадбанку".

"Очікуємо більше ста тисяч нових платників у відділеннях. В середньому кожен з клієнтів здійснює 2-3 платіжні операції, що значно збільшить навантаження на каси "Ощадбанку". Ми зробимо все можливе, щоб допомогти у цій ситуації жителям Києва і забезпечити прийом більшої кількості платежів", - сказано в повідомленні.

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Звертаючись до клієнтів, банк просить враховувати дані обставини і з розумінням поставитися до додаткового навантаження на співробітників відділень.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня "Укрпошта" тимчасово припинила прийом комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" у зв'язку з нерентабельністю послуг.