У Києві частина Теремків лишилась без опалення

Про це повідомили у прес-службі ПАТ «Київенерго».

В компанії зауважили, що фахівці протягом дня оперативно ліквідують аварійне пошкодження ділянки магістрального трубопроводу, і ввечері теплопостачання буде відновлене.

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Зазначається, що пошкодження на магістралі діаметром 400 мм, що була прокладена у 1980 році та вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс, сталося під час нещодавніх сильних морозів. Комунальники підтримували роботу теплосистеми у холодні дні, а зараз, коли температура повітря підвищилася і відключення теплосистеми, необхідне для проведення робіт, є не таким критичним, розпочали ремонтні роботи.

«На час проведення ремонту, починаючи з 8:00, теплопостачання призупинене для 60 споживачів по пр-ту Академіка Глушкова, вул. Теремківській та Чабанівській, Кільцевій дорозі (30 житлових будинків, 1 школа, 3 дитячі садки, 26 відомчих будинків)», - поінформували в компанії.

Ввечері теплопостачання обіцяють відновити.